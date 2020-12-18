شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه تونس بـ15 لاعباً بعد سلبية عينة محمود صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر رسميا خوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مباراته أمام منتخب تونس بقائمة تضم 15 لاعباً بعد سلبية عينة اللاعب محمود صابر ليصبح عدد قوام المنتخب مطابقاً للائحة التي حددها اتحاد شمال أفريقيا وهى 11 لاعباً بالإضافة إلى 4 على مقاعد البدلاء. بينما ظهرت إيجابية عينة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى ومنتخب الشباب ليتم استبعاده من المباراة. وتوجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى ملعب مباراته لمواجهة منتخب تونس المقرر لها الثالثة عصر اليوم بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا. وأعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب ليقترب الفراعنة الصغار من خوض مواجهة تونس المقرر لها اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراه والتي من المقرر ان تقام في الثالثه بتوقيت القاهره دعواتكم"

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