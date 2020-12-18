شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتوجه إلى ملعب مواجهة تونس وانتظار نتيجة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى ملعب مباراته لمواجهة منتخب تونس المقرر لها الثالثة عصر اليوم بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وانتظار النتيجة النهائية المسحة من قبل مسؤولى اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا.

وأعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب ليقترب الفراعنة الصغار من خوض مواجهة تونس المقرر لها اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراه والتي من المقرر ان تقام في الثالثه بتوقيت القاهره دعواتكم"

وفى وقت سابق، أكد جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لثنائي منتخب الشباب الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا، مضيفاً "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".