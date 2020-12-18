شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية الثنائى المصاب لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد مصطفى وأحمد أيمن، لاعبا النادى الإسماعيلى، جاهزين لمواجهة الجونة على أن تكون مشاركتهما فى اللقاء الذى ينطلق الاثنين المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى المحلى حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، حيث غاب اللاعبان عن مباراتى الدراويش فى الجولة الأولى والثانية للمسابقة المحلية أمام المصرى البورسعيدى ثم الإنتاج الحربى بسبب الإصابة، ويعانى الوافد الجديد للفريق من الإصابة بالعضلة الخلفية فيما تعرض أيمن للإصابة فى الظهر.

أكد البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أنه يقدر حزن الجماهير بسبب ضياع الفوز على حساب الإنتاج الحربي، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق، بالجولة الثانية للدورى المصرى الممتاز.

وأضاف ريكاردو، فى تصريحات عقب اللقاء، "الفريق يتحسن بصورة ملحوظة، كنا فى الطريق لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام المصرى، أنا حزين لضياع الفوز وأقدر حزن الجماهير.. هناك لاعبون غير جاهزين بدنيًا، الفريق يتحسن وسيتطور مع مرور الوقت، سجلنا 3 أهداف واستقبلنا مثلهم، هناك بالطبع بعض الأخطاء نسعى لتصحيحها ولايزال ينقصنا بعض الانسجام”.

وتابع مدرب الإسماعيلى، "أمامنا مباراة صعبة فى الجولة الثالثة أمام الجونة، علينا أن نحقق الفوز، أتمنى أن نتعلم من الأخطاء التى حدثت فى لقائى المصرى والإنتاج الحربي”.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.