ألكانتارا يكشف موعد عودته من الإصابة

كشف الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، عن اقتراب تعافيه من الإصابة والمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ويغيب ألكانتارا عن ليفربول منذ أكثر من شهرين، حيث تعرض للإصابة يوم 17 أكتوبر الماضي في مباراة إفيرتون والريدز، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويخضع ألكانتارا إلى برنامج تأهيلي في الوقت الحالي، من أجل العودة إلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم

المباريات المقبلة.

وتدرب النجم الإسباني على العشب، أمس الخميس، لأول مرة بعد غيابه الطويل، وسط تقارير تشير إلى إمكانية تواجد في مباراة ليفربول القادمة ضد كريستال، ولكن النجم الإسباني، أكد أنه لا يزال عليه مواصلة العمل مُنفردًا قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وقال ألكانتارا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أنا أتعامل

مع الأمر خطوة بخطوة، ننظر إلى الأمر وكأن هناك حائط أمامنا".

وواصل: "الفريق يقدم أداءً رائعًا في السنوات الأخيرة، وليس فقط في الموسم الماضي، لقد ظهر بمستوى جيد للغاية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كما يُقال (عليك أن تأخذ خطوة إلى الوراء لكي تستطيع التقدم)، أنا في مزاج جيد الآن، وأتمنى أنّ أعود إلى التدريبات الجماعية قبل نهاية العام".

وأتم تصريحاته قائلًا: "الشيء الإيجابي الوحيد في هذه الإصابة هو إتاحة الفرصة لي للتعرف أكثر على النادي واللاعبين خارج الملعب".