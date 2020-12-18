فتح باب الإشتراك لأكاديمية السباحة بالصيد

قررت لجنة ألعاب الماء بصيد الدقى عن فتح باب الاشتراك لأكاديمية ومدارس السباحة عن شهرى يناير وفبراير ، على أن يبدأ الحجز بمدارس السباحة يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 الساعة 2 ظهراً.

بينما يبدأ حجز الاكاديمية يوم السبت 26 ديسمبر الجارى فى الثانية والنصف ظهراً .

*مواعيد التدريب بحمام السباحة الاوليمبى

– الخميس ، الجمعة ، السبت بداية من يوم الخميس 7

يناير 2021 من الساعة الرابعة وحتى الخامسة ومن الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء.

– الجمعة والسبت بداية من يوم الجمعة 8 يناير 2021 من الساعة الثانية والنصف وحتى الساعة الرابعة مساء.

*مواعيد التدريب بحمام السباحة المغطى

الاثنين والاربعاء بدء من يوم الاثنين 4 يناير 2021 الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السادسة.

*شروط الاشتراك

1ـ يتم إجراء إختبار للمشتركين الجدد قبل ميعاد الاشتراك لتحديد مستوياتهم.

2ـ وجود كارنيه النادى للمشترك سارى وبه علامة اشتراك السباحة.

3ـ قيمة الاشتراك اكاديمية السباحة لمدة شهرين مبلغ 800 جنيهاً ، مدرسة السباحة 500 جنيها لمدة شهرين.

4ـ الاشتراك بأسبقية الحجز وتقديم الإيصال الدال على السدادا لادارى السباحة.

5ـ لاتسترد قيمة الايصال عند نزول السباح للماء لاى سبب من الاسباب.

6ـ يتم توزيع أرقام يوم الحجز لترتيب أسبقية الحضور وذلك قبل ميعاد الحجز بساعتين.

7ـ يتاح نظام للسداد بالفيزا بإدارة السباحة.