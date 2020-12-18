منتخب الشباب: تحول مسحة ثنائي الفراعنة من إيجابية إلى سلبية

تحولت مسحة محمود صابر وأحمد كوكا ثنائي منتخب مصر للشباب من إيجابية إلى سلبية، ليصبح الثنائي جاهزا للمشاركة مع الفراعنة أمام تونس في الجولة الثانية لـ تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وبذلك يصبح بإمكان المنتخب خوض لقاء تونس بعدما أصبح لديه 16 لاعبا جاهزين للمشاركة في المباراة، حيث إن الحد الأدنى من اللاعبين الجاهزين يجب أن يكون 15 لاعبا وفقا للوائح التصفيات.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة. بعدما أصبح لديه 16 لاعبا جاهزين للمشاركة في المباراة، حيث إن الحد الأدنى من اللاعبين الجاهزين يجب أن يكون 15 لاعبا وفقا للوائح التصفيات.وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيرهيوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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