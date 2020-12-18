تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل لقائهما اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، نظيره غزل المحلة الليلة الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحمل لقاءات الفريقين العديد من الظواهر والأرقام والمفارقات، في ظل ما يقدمه فريق غزل المحلة منذ ظهوره في بطولة الدوري العام، عندما نجح زعيم الفلاحين في الانضمام لقائمة العظماء السبعة الذين نالوا شرف التتويج ببطولة الدوري بالفوز بها في سبعينيات القرن الماضي.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين في بطولة الدوري: التقى الفريقان في 91 مباراة

كان الفوز حليففي 50 مباراة فيما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.

يعود الفوز الأول للأهلي على حساب غزل المحلة الى موسم 56-57 في المباراة التي انتهت بهدف دون رد وكان آخر فوز للأهلي في 25 أكتوبر2015 بهدفين دون رد فيما كان آخر فوز حققه المحلة على الأهلي في موسم 2009-2010.

وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخ

مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة. استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة. أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.