شكرا لقرائتكم خبر عن أمل وحيد ينقذ مباراة شباب مصر مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من الترقب تسود داخل فندق إقامة منتخب الشباب انتظاراً لنتيجة المسحة التي أجراها اللاعبين مساء أمس والتى تعتبر الأمل الأخير لانقاذ مواجهة منتخب تونس المقررة اليوم الجمعة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 حيث يحتاج شباب الفراعنة ظهور سلبية لاعب واحد لاستكمال القائمة التي تمكنة من خوض اللقاء بعد وصل عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا من بعثة المنتخب المتواجد في تونس، إلى 16 لاعباً.

وكان كاف، قد اعتبر المنتخب المصري خاسرًا في المباراة الأولى أمام المنتخب الليبي وذلك لعدم استكمال اللاعبين.

وتنص اللائحة على خوض الفريق المباراة بـ15 لاعباً على الأقل (11 لاعب و4 بدلاء من بينهم حارس مرمى).

وقال جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة المسحة التي أُجريت أمس، أظهرت إصابة لاعبين آخرين من المنتخب بفيروس كورونا، ليكون الإجمالي 16 لاعبًا.

وتابع: «في ضوء ذلك، أجرينا مسحة وننتظر نتيجتها قبل مباراة تونس، كما أن اللاعبين الذين وصلوا تونس، خضعوا لمسحة أيضا وظهرت نتيجتها سلبية».

ونفى مساعيه لتولي تدريب المنتخب في مباراة تونس، بدلاً من المدير الفني ربيع ياسين المصاب بكورونا، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الأنباء.