شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب واتجاه لخوض مواجهة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب ليقترب الفراعنة الصغار من خوض مواجهة تونس المقرر لها اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراه والتي من المقرر ان تقام في الثالثه بتوقيت القاهره دعواتكم"

وفى وقت سابق، أكد جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لثنائي منتخب الشباب الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا، مضيفاً "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

وقال جمال محمد علي فى تصريحات لبرنامج مساء أون ،على قناة أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة على أمل في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".