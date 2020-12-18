شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهلاوية مقابل 2 زملكاوية.. تفوق أحمر فى قائمة مدربى فرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الموسم الحالى من الدورى المصرى تواجد 13 مدربا محليا يتولون تدريب فرق الدورى الممتاز، ومنهم من ينتمى لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، أو من خارج القطبين، لكن جميعهم نالوا ثقة إدارات تلك الأندية للتواجد على رأس القيادة الفنية لأندية الدورى الممتاز.

والمفارقة أن الموسم الحالى يشهد تفوقا لأبناء الأهلى على الزمالك فى عدد المدربين المنتمين للقطبين، والذين يقودون فرق الدورى المصرى الممتاز، من بين الـ13 مدربا وطنيا الذين يقودون فرق الممتاز، بواقع 7 مدربين أهلاوية مقابل اثنين زملكاوية فقط.

ويتواجد من أبناء الأهلى مختار مختار فى قيادة الإنتاج الحربى، حيث يتولى الفريق للموسم الثالث على التوالى، ويحقق معهم نتائج طيبة، باعتباره من المدربين المخضرمين فى الدورى الممتاز، وصاحب بصمات قوية فى مسيرته التدريبية.

ويتولى على ماهر المنتمى للأهلى تدريب المصرى للموسم الثانى على التوالى بعدما قاد الفريق البورسعيدى بنهاية الموسم الماضى، وقاده للهروب من منطقة الهبوط واحتلال مركز متقدم بجدول الدورى.

ونفس الحال بالنسبة لأحمد سامى المنتمى للأهلى أيضا ويقود الفريق السكندرى للموسم الثاني على التوالى بعدما أظهر بضمة جلية مع سموحة في الموسم الماضي.

وعاد حسام حسن لتدريب الاتحاد السكندرى بعدما سبق وقاد زعيم الثغر من قبل، ويحمل تاريخا تدريبيا مشرفا، بخلاف مسيرته الرائعة في الملاعب، سواء مع الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر.

كما يتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب للموسم الثالث على التوالي أيضا، ونجح خلالها في قيادة ذئاب الجبل للمركز الثالث بالموسم الماضي ومن ثم المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الحالي.

فيما يتولى محمد يوسف ورضا شحاتة القيادة الفنية لفرق البنك الأهلي والجونة مع بداية الموسم الحالي، في عودة ليوسف بعد غياب عن قيادة فرق الدوري الممتاز، وفي المرة الأولى التي يتولى فيها شحاتة القيادة الفنية بشكل رسمي بعدما تولاها للجونة من قبل بشكل مؤقت.

ومن أبناء الزمالك يتولى حلمي طولان القيادة الفنية لإنبي للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق نتائج طيبة مع الفريق البترولي في الموسم الماضي، باعتباره من المدربين المخضرمين وأصحاب الخبرات الكبيرة في التدريب.

بينما يقود سامي الشيشيني أحد أبناء الزمالك، تدريب أسوان مع بداية الموسم الحالي، خلفا لأحمد كشري نجم الأهلي السابق، ويقدم مستويات طيبة مع أبناء الجنوب في الموسم الحالي.