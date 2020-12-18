شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمتان وتعادل.. لعنة الزمالك تضرب الطلائع فى الكأس والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الطلائع فى دوامة منذ الإطاحة بنادى الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، ولم يتمكن من تحقيق أى فوز خلال 3 مباريات بعد هذا اللقاء، ونجح الطلائع فى الفوز على الزمالك حامل لقب الكأس فى الموسم الماضى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة شهدت تألق ومستوى كبير من معظم نجوم الطلائع تحت قيادة طارق العشرى.

وخاض طلائع الجيش 3 مباريات منذ هذه المباراة، حيث خسر فى النهائى أمام الأهلى بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 1 /1 قبل أن تحسمها ركلات الترجيح للمارد الأحمر الذى حقق الثلاثية.

وسقط الطلائع أيضا فى افتتاح مبارياته فى الدورى فى فخ التعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدورى.

ومن جانبه أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أن الفريق تأثر بالغيابات التى ضربت صفوفه بعدما اجتاح فيروس كورونا عدد من لاعبى الطلائع قبل مواجهة أسوان.

وقال العشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مبروك لأسوان تأثرنا بغياب اللاعبين بسبب كورونا، وفقدنا 3 نقاط وان شاء الله نعوض فى الجاى، 7 لاعيبه أساسية أثروا على شكل الفريق ونبارك لأسوان ونحاول بقدر الإمكان الوقوف على رجلينا من جديد وننتظر عودة اللاعبين المصابين وأمامنا 5 أيام فقط قبل المباراة المقبلة.

واختتم: لم أتحدث بعد مع اللاعبين لأننى لا أتحدث بعد المباراة مباشرة لكن بعد ذلك سنتحدث ونحاول تصحيح الأخطاء.