شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما صرخ أسامة عرابى بسبب "ثعبان" رضا عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يحكم عم حارث أشهر عامل غرفة ملابس فى الأهلى وربما الكرة المصرية كواليس أزمة ورعب أسامة عرابى نجم الأهلى السابق مع زميله السابق بالفريق رضا عبد العال بسبب "مقلب" قام به الأخير فى الأول.

ويقول عم حارث فى تصريحات سابقة، "لا أنسى «مقلب» رضا عبد العال فى أسامة عرابى، فالأخير كان يخاف من أى شىء لدرجة أنه كان يخشى من الصراصير، وفى إحدى المرات أحضر رضا عبد العال ثعبان جلد ووضعه فى مغطس ثلج وعندما شاهده عرابى ظل يصرخ ولم يهدأ إلا عندما أنه ثعبان جلد وليس حقيقيا".