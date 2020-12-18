شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح شادى حسين صراع الأهلى والزمالك فى الميركاتو الشتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمع اسم شادى حسين مهاجم سيراميكا سريعا بالدورى الممتاز بعد أن لفت اللاعب الأنظار إليه بفضل تحركاته وقوة بنيانه الجسدى، وتوقع له البعض الانضمام سريعا لصفوف المنتخب الوطنى، خاصة أن حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة يعانى من نقص حاد فى الصفوف فى مركز المهاجم وأصبح لا يوجد سوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد حسن كوكا المحترف بالدورى اليونانى.

شادى حسين استطاع أن يصنع الفارق مع فريقه فى المباراتين اللذين خاضهما بالدورى أمام الإنتاج الحربى وانتهت لصالح سيراميكا بهدفين نظيفين وأمام البنك الأهلى وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز منهما اللاعب هدفين وصنع ركلة جزاء أحرز منها زميله شريف دابو الهدف الثالث.

والسؤال الذى يطرح نفسه في الوقت الحالي هل يصبح شادى حسين هدف القطبين في الفترة المقبلة خاصة أن الفريقين يعانيان:-

الأهلى يبحث عن مهاجم قوى

مسئولو الأهلى بدأوا يكثفوا جهودهم خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر للاستعانة به خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية، خاصة أن المارد الأحمر يشارك في الوقت الحالي بدون مهاجم صريح ويعتمد على محمد شريف وصلاح محسن ، بينما طالب الجنوب أفريقى موسيمانى بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح بعد رحيل السنغالى أليو بادجى، وهو ما يصب في مصلحة شادى حسين فهل تدخل إدارة الأهلى في مفاوضات جادة مع نظرائهم بسيراميكا من أجل خطف اللاعب مبكرا خاصة وأنه مازال في سن صغيرة أم يحتفظ به ناديه ويرفض الاستغناء عنه خاصة وأنه تمسك به عندما كان الفريق يشارك بدورى القسم الثانى العام الماضى.

رحيل مصطفى محمد يفتح الطريق امام شادى حسين في الزمالك

أما في نادى الزمالك فإن اقتراب رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية يفتح الطريق أمام طلب مسئولى الأبيض نحو الدخول في مفاوضات رسمية مع شادى حسين من أجل استطقابه حتى يكون أفضل تعويض لرحيل مصطفى محمد.

ويمتاز شادى حسين بنفس المقومات التي يتمتع بها مصطفى محمد من قوة بنيان واللعب على المرمى وإجادة الرأسيات والتسديد القوى من خارج منطقة الجزاء.

بيراميدز يراقب مستوى اللاعب من بعيد

فى الوقت نفسه يراقب مسئولو بيراميدز مستوى اللاعب الفنى من بعيد خلال مباريات فريقه بالدورى والكأس على أمل الاقتناع بمستواه للدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه، خاصة أن الفريق السماوى يعتمد على لاعبين محترفين وهما الفلسطينى محمود وادى والغانى جون أنطوى ويتمنى المسئولين التعاقد مع مهاجم محلى قوى يتم الإستعانة به فى المواسم المقبلة.