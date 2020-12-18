شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا على الموبايل وراء مشاركة لاعب المصارعة بالتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد المصارعة عن أسباب مشاركة عبد الله جابر، لاعب المنتخب، والذى شارك فى التجارب، رغم أن نتيجة المسحة التى خضع لها أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مقابل اشتراط الاتحاد أن تقتصر المشاركة على من يقدم ما يثبت خضوعه للمسحة وسلامته من الكورونا .

وأكد مصدر باتحاد المصارعة أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين لم يكن معهم مسحات، وتم استبعادهم من المشاركة، ولكن اللاعب عبد الله جابر كان معه صورة من التحليل على الموبايل، وشاهدها القائمون على التجارب، وظهر فى صورة المسحة على الموبايل أن النتيجة سلبية، وبالتالى تم السماح له بالمشاركة.

وأضاف المصدر أن اللاعب خضع للمسحة يوم 15 ديسمبر، وجاء فى نتيجتها أنه مصاب والنتيجة إيجابى، لذا لا يعلم القائمون على التجارب كيف قدم اللاعب صورة لمحسة سلبية، وتمكن من المشاركة فى تجارب وتصفيات المنتخب.

وكان اتحاد المصارعة قد اشترط الخضوع لمسحة كورونا وسداد مبلغ 300 جنيه، للمشاركة فى التجارب التى يقيمها الاتحاد فى الأوزان المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

ويشارك فى التصفيات اللاعبون الحاصلون على أول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و2019/2020 ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، والتى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد.