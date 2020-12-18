موسيماني يحدد بديل صفقة سيرينو في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي اتجه للتفكير في ضم الجنوب إفريقي الدولي كيجان دوللي، صانع ألعاب مونبيليه الفرنسي، في ظل تعثر صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وقالت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية إن الأهلي كان يأمل في ضم سيرينو قبل إغلاق باب الانتقالات في مصر يوم 6 ديسمبر الماضي، لكن إدارة صنداونز رفضت عرض النادي الأحمر رغم إعلان اللاعب رغبته في الرحيل.

وأضافت أنه مع تعثر صفقة ضم سيرينو واستمرار تعاقد صاحب الـ29 عاما مع صنداونز على مدار السنوات الأربع المقبلة، اتجه الأهلي إلى التفكير في البدائل، ليظهر اسم كيجان دوللي الذي يلعب في الدوري الفرنسي مع نادي مونبيليه.

وكان دوللي البالغ من العمر 27 عاما هدفًا للأهلي منذ فترة بعد تألقه مع صنداونز وقيادته لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، لكن نجح مونبيليه في ضمه في يناير 2017 في صفقة قُدرت بمليون و800 ألف يورو.

ويتبقى في عقد دوللي مع مونبيلييه موسم واحد، وهو ما قد يمهد انضمامه إلى الأهلي، ولكن قد يتطلع النادي الفرنسي إلى تمديد عقد اللاعب في ظل حرصه على البقاء في أوروبا، لكن تلقيه عرض مالي مناسب من الأهلي قد يغير رأيه.

ولا يشارك دوللي مع مونبيلييه بصفة أساسية خلال الموسم الحالي 2020/2021، حيث لعب 11 مباراة (واحدة منهم بشكل أساسي) بعد مرور 15 جولة من الدوري الفرنسي الذي يحتل فيه فريقه المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

يُذكر أن كيجان دوللي سبق أن تدرب تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي، وساهم معه في تحقيق لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016، قبل أن يحول اللاعب وجهته إلى فرنسا.