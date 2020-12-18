اليوم.. الاتحاد في مواجهة سموحة بديربي الإسكندرية في الدوري المصري

يلتقي الاتحاد السكندرى نظيره سموحة في لقاء ديربى الإسكندرية، في مباراة حافلة بالندية بعد أن حقق الاتحاد فوزاً مهماً على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى للدورى بينما تعادل سموحة مع المحلة بهدف لكل منهما بنفس الجولة.

الاتحاد يقوده المدير الفنى حسام حسن ويبحث عن تحقيق الفوز

فى لقاء الديربى ، ويعتمد زعيم الثغر على التشكيلة التى تضم الحارس محمد صبحى وأمامه ثلاثى خط الدفاع الجامايكى داميان لوى ومحمود رزق وكريم يحيى وفى خط الوسط يلعب يميناً كريم ممدوح ويساراً السيد سالم بجانب ثنائى الارتكاز مروان عطية وأحمد نبيل مانجا.. ويقود هجوم الاتحاد عمار حمدى والإيفوارى رزاق سيسيه والقناص خالد قمر.

ويعتمد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى على تشكيلة تضم الحارس الهانى سليمان «محمد أشرف» وأمامه رباعى الدفاع محمود البدرى ورجب نبيل وأطهر الطاهر والليبى محمد الترهونى بينما يقود خط الوسط على غزال وبجواره أحمد حمص وشريف رضا وأحمد جمال وفى الهجوم محمد طلعت وحسام حسن.