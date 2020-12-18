مشاهدة عرض مستر أولمبيا 2020 والبطل المصري رامي السبيعي..بث مباشر

مشاهدة بث مباشر مسابقة مستر أولمبيا 2020 بيج رامى الأن وبعد مرور عام على أخر عرض لمستر أولمبيا الذى فاز به البطل الأمريكي فيل هيث والذى حصل على لقب مستر أولمبيا لسبع سنوات متتالية دون أن يتواجد بطلا أخرا ليمنعه من تحقيق ذلك إلا أنه ظهر هناك بطلا جديدا أصبح يُهدد حلم

البطل الأمريكي بالحصول على اللقب للفترة الثامنة ألا وهو البطل المصرى الكبير رامى السبيعي أو كما يُلقب من قبل الجميع بيج رامى الذى يلعب بإسم الدولة المصرية العربية لكن تحت رعاية الكويت وتحديد أوكسجين جيم وغوريلا فلهذا يلقى المصرى استحسان من جميع شعوب العالم لأنه الأسطورة القادرة على إيقاف البطل الأمريكي الذى لم يجد له أى منافس سوى بيج رامى مشاهدة بطولة مستر اولمبيا الجديدة 2020 لايف.