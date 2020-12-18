الزمالك ينهي أزمة" بن شرقي" ويعرض التجديد لـ "ساسى" 3 موامسم

عرضت لجنة الكرة بنادى الزمالك تجديد عقد التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم قادمة بعد مواجهة القمة ضد الأهلى المقررة يوم 28 ديسمبر الجارى بالجولة الرابعة للدورى الممتاز.

وأنهى مسؤولو الزمالك أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق وحصل اللاعب على شيكات قبل لقاء بيراميدز الذى أقيم أمس الخميس بالجولة الثانية للدوري.

فى المقابل ، أكدت اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك أنها لم تتلق أى إخطار يفيد بحصول الغانى بنيامين اشيمبونج مهاجم الفريق السابق على حكم من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» يلزم نادى الزمالك بتعويضه بمبلغ مالى كبير يقترب من 1.25 مليون دولار.

وأضافت اللجنة المؤقتة فى بيانها أنه فى حالة

وصول ذلك الحكم ستتم دراسته بعناية كاملة واتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على حقوق النادى بالطرق القانونية.

على صعيد آخر ، أنهت اللجنة المؤقتة إجراءات استضافه فريق جازيلى التشادى الذى يواجه الزمالك فى دور الـ٣٢ لدورى أبطال إفريقيا بالقاهرة يومى الأربعاء المقبل فى جولة الذهاب و٦ يناير المقبل فى العودة.

وتم حجز تذاكر الطيران لبعثة جازيلى التى تصل إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد ووافقت اللجنة على تحمل تكاليف إقامة الفريق فى المباراتين بناءً على طلب جهاز الكرة وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف بذلك بعد موافقة الجانب التشادي.

على جانب آخر ، وضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى برنامجاً تدريبياً خاصاً للظهير الأيمن التونسى حمزة المثلوثى من أجل تجهيزه فنياً وبدنياً للقاء القمة أمام الأهلى المقرر يوم ٢٨ ديسمبر الجارى وشارك اللاعب فى لقاء تجريبى أمام فريق شباب النادى كما من المتوقع أن يتم تجربته أيضا فى لقاء جازيلى التشادي.

من ناحيه أخرى ، أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة صرف جميع المستحقات الخاصة بالفريق مشيراً إلى أن جميع اللاعبين تسلموا شيكات بمستحقاتهم قبل لقاء بيراميدز.

وأضاف: «كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق على مباريات بطولة الدورى، ونسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفنى مشيرا بأن أيمن يونس رئيس اللجنه التنفيذية لقطاع الكرة يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وابرام التعاقدات الجديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف سيكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة».