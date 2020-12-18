شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى يكشف أسباب الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلى، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري المرتبط، لافتا إلى أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في الفترتين الأولى والثانية، قبل أن يتدارك اللاعبون الأمر وتحقيق فوز مستحق.

وأشار إلى أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية عالية، على الرغم من قوة المنافسة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على علاج الأخطاء وهو ما ساهم في تحقيق الفوز.

وأضاف أن الجهاز الفني سوف يضع خطة مناسبة قبل المباراة الثانية بين الفريقين المقرر لها السبت، وأنه سيكون هناك تدوير للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور التالي.