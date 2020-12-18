مروان وسليمان والشحات على رأس 9 مستبعدين من قائمة الأهلي أمام غزل المحلة.. التشكيل والغيابات

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.



وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كلٍ من: حسين الشحات لإجراء جراحه في قدمه، ومروان محسن، وجونيور أجايي، وناصر ماهر للإصابة، ووليد سليمان وسعد سمير، وطاهر محمد طاهر ، ومحمد شكري، والعربي بدر لأسباب فنية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة غدا في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام المحلة



وجاءت قائمة الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.



خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وجيرالدو.

خط الهجوم: محمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة غزل المحلة، سعيا لمواصلة مشوار انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يأمل فريق غزل المحلة، العائد مجددا لبطولة الدوري المصري الممتاز، الخروج بنتيجة إيجابية، بعد أن ظهر بمستوى جيد في أول مباراة له في الدوري الممتاز أمام فريق سموحة في الجولة الماضية من البطولة المصرية الكبيرة، والتي تعادل خلالها الفريقان بهدفٍ لكل فريق.