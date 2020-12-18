شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مصر المقاصة وإنبى قبل المواجهة الـ20 بالجبل الأخضر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مصر المقاصة نظيره إنبى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر إنبى من أسوان بهدف دون رد فى نفس الجولة.

*تاريخ مواجهات مصر المقاصة وإنبى

مواجهة اليوم هى رقم 20 فى تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، سيطر التعادلات على 9 مواجهات، فى حين تفوق إنبى فى 6 مواجهات مقابل 4 انتصارات لمصر المقاصة.

سجل مصر المقاصة 21 هدفا مقابل 20هدفا لإنبى، ويتربع جون أنطوى – لاعب بيراميدز الحالي- على قمة هدافى المواجهات برصيد 5 أهداف، يليه صلاح محسن – لاعب الأهلي المعار لسموحة - برصيد 3 أهداف كهداف للبترولى.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، تقدم رامى صبرى لإنبى وتعادل محمد مسعد للمقاصة وأهدر ميدو جابر ركلة جزاء للفريق الفيومى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة والتى لعبت على ستاد الاهلى والسلام فى 12 يناير 2020

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدف دون رد سجله محمود قاعود على ستاد بتروسبورت بالجولة الثلاثين للمسابقة والتى اقيمت فى 29 سبتمبر 2020 .

*جلال يبحث عن أول انتصار وطولان يرفض التقصير

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، لتحقيق أول انتصار فى المسابقة، وطالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الأهلى والتركيز على لقاء الليلة وحسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشدداً على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكداً أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الاهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء.

*8 صفقات لإنبى بالميركاتو الصيفى

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

*إحلال وتجديد فى مصر المقاصة بالصيف

فيما شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسئولو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة