شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موقف ثنائى الإسماعيلى من مواجهة الجونة بالجولة الثالثة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى وعماد حمدى لاعب الارتكاز لإجراء أشعة لتحديد مدة غيابهما عن الفريق، وتم استبدال عماد حمدى بعد تعرضه للإصابة فى شظية الأنكل، فيما تعرض عبد الرحمن مجدى لكدمة خلال مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل منهما.

وظهر عبد الرحمن مجدى بصورة جيدة خلال لقاء الإنتاج وأحرز الهدف الثانى بطريقة رائعة نالت إعجاب الجماهير، خاصة أنه من جملة فنية وأكثر من تمريرة حتى وصلت له ليحرز الهدف الثانى للدراويش لينتهى اللقاء بالتعادل، وهو الثانى للإسماعيلى بعد انتهاء لقاء المصرى فى الجولة الأولى بالتعادل ايضا .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وفى وقت سابق، أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن هناك حارس مرمى طلب من النادى الحصول على 3 ملايين جنيه "كاش" قبل الانضمام رسميًا لصفوف الفريق"، وقال سعفان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مسئولو الإسماعيلى أبلغونى بذلك، قولت لهم "مش عايزه ولا يجى ولا حتى يعدى الكارتة"، حارس صغير ولن أذكر اسمه مطلقا".

وأضاف: "لم نكن فى حاجة لحارس مرمى، كنا فقط نحتاج إلى تعزيز خطوط الإسماعيلى فى الدفاع والوسط والهجوم، فاوضنا حارس مرمى وطلب الحصول على 6 ملايين جنيه سنويا، والنادى لا يدفع تلك الأرقام".

وأردف: "الإسماعيلى دائما يُخرج نجوم كبيرة، وطلبت عدم ضم حراس جدد، فقط أبلغت المهندس إبراهيم عثمان بموافقتى على عودة محمد صبحى مع الحارسين محمد فوزى ومحمد مجدي".

وأوضح: "طلبت عودة صبحى منذ أكثر من شهر، عندما وجدت حراس مرمى لم يفعلوا شيئا ويطلبون الحصول على مبالغ مالية كبيرة، هذا الحارس لم يكن يشارك منذ أكثر من سنة، ولا أحد يفاوضه مطلقا". وزاد: "أوجه نصيحة بضرورة الاهتمام بلعب كرة القدم، بدلا من البحث عن الفلوس فقط".