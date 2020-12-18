شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج ببطولة أفريقيا على حساب الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر 1987 توج النادى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه بعدما فاز على الهلال السودانى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالخرطوم بالتعادل السلبى، وحسم الأهلى الأمور مبكرًا عندما مرر إبراهيم حسن كرة عرضية فى الدقيقة الخامسة أراد جمال الثعلب مدافع الهلال إبعادها فأسكنها شباك مرماه وفى الدقيقة 42 سجل أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس رائعة.

مثّل الأهلي فى المباراة النهائية: أحمد شوبير وإبراهيم حسن وحمادة صدقى ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب وحمدى أبوراضى (محمود الخطيب ) وأسامة عرابى (محمد سعد) وطاهر أبوزيد وأيمن شوقى وحسام حسن.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.