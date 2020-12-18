شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استبعاد طاهر محمد طاهر من مواجهة الأهلى وغزل المحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى سبب استبعاد طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق من مواجهة المحلة، مؤكدين أن استبعاد اللاعب فنياً وليس لتعرضه لأى نوع من الإصابة، وذلك بسبب ضعف المردود الذى يقدمه سواء فى التدريبات أو المباريات، وآخرها مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات بطولة الدورى العام.

وشدد الجهاز الفنى للاعبين على أنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه فى القائمة أو فى التشكيل الأساسى، وأن الجهد الذى يبذله كل لاعب هو ما يحدد وجوده فى قائمة أى مباراة من عدمه.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.