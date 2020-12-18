قصة صور.. أحمد الشيخ عاد ليسجل الأهداف خارج الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد الشيخ، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، ففي تقديم أوراق اعتماده بالجهاز الفنى للفريق بقيادة الخواجة الأرجنتينى أروبارينا بعدما قدم مستوى مميزاً فى مباراة فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة الثانية من مسابقة الدورى، حيث سجل هدف التقدم للفريق السماوى، إلا أن الفريق الأبيض عدل نتيجة اللقاء، وتعادلا بهدف لكل منهما.
وكان أحمد الشيخ قد سجل آخر أهدافه مع الأهلى فى الموسم الماضى، وبالتحديد فى سبتمبر الماضى، أمام الإسماعيلى فى الجولة السادسة والعشرون من المسابقة المحلية.
وكان أحمد الشيخ قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة فى اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ويتم حسم الصفقة.
وخاض أحمد الشيخ 59 مباراة مع النادى الأهلى خلال مسيرته فى القلعة الحمراء، سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 4 ، وبالانتقال الى كل الأندية التى لعب لها شارك فى 155 مباراة قبل الانتقال لبيراميدز، ووصلت أهدافه الى 39 هدف، بخلاف هدفه أمس فى مرمى الزمالك.
احمد الشيخ مع زوجته
الشيخ وزوجته
زفاف احمد الشيخ
لاعب بيراميدز
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