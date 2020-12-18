شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكماً لمباراة الاتحاد وسموحة وجمال للمقاصة وإنبى ومجدى للأهلى والغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وجاءت كالتالى:

المقاصة وإنبي

أحمد جمال "حكم ساحة" – هاني العراقي"مساعد أول"- خالد حسين"مساعد ثان"-خير الله سليمان"حكم رابع"-عمرو الشناوي"حكم فيديو"-محمود أبو الرجال"مساعد حكم فيديو"؟

ويستضيف مصر المقاصة نظيره إنبى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر إنبى من أسوان بهدف دون رد فى نفس الجولة.

الاتحاد وسموحة

محمد الحنفى "حكم ساحة"- أحمد ساهر"مساعد أول" - هاني خيري "مساعد ثان"- محمد محمود عبد الله "حكم رابع"- محمد أبوخاطر"حكم فيديو"-مصطفى عثمان"حكم فيديو".

يواجه الاتحاد السكندرى نظيره سموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى عروس البحر المتوسط الذى يتسم بالإثارة والمتعة الكروية لاسيما أن زعيم الثغر يدخله منتشياً بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل سموحة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

الأهلي وغزل المحلة

طارق مجدى "حكم ساحة" - أحمد لطفى "مساعد أول"- محمد عزازى "مساعد ثان"-محمد سيد بكر"حكم رابع"-محمد الصباحي"حكم فيديو"-حمادة القلاوي"مساعد حكم فيديو"

تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلى والسلام ، بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بفوز على مصر للمقاصة بنتيجة ٣/١ وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة ١/١، تسعى كتيبة الاهلى لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على اللقب، بينما يفتش الغزل عن استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب.