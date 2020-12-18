شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم الأهلى والمحلة من موسيمانى وخالد عيد فى مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء الجمعة، فريق غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام، فى إطار الجولة الثانية من منافسات الدورى.

ويسعى الأهلى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات بعدما حقق الفوز على مصر المقاصة فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يأمل الفلاحين فى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع سموحة بهدف لمثله فى الأسبوع الأول.

وحرم فيروس كورونا غزل المحلة من مدربهم خالد عيد الذى غاب عن مواجهة سموحة الماضية بعد إصابته بالفيروس، ومن المقرر أن يستمر فى الغياب عن الفلاحين فى مواجهة الأهلى المقبلة لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

فى المقابل، يخوض الأهلى اللقاء بدون مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد إصابته بالفيروس وتواجده حاليا فى المستشفى لقضاء فترة العزل الصحى وتلقى العلاج.

وتوجه بيتسو موسيمانى إلى المستشفى وتم حجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وعزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز بالدوري، وتوج ببطولة دوري الأبطال الأفريقى وكأس مصر.