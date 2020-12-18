الطريق لمونديال الأندية.. ريفر بليت يكتسح ناسيونال ويبلغ نصف نهائي ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس عن جدارة بعدما تغلب على مضيفه ناسيونال الأوروجوياني 6-2 صباح الجمعة في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريفر بليت 2-0، وبذلك تأهل الفريق بنتيجة إجمالية 8-2.

وسجل جورج كاراسكال ونيكولاس دي لاكروز وبرونو زوكوليني الأهداف الثلاثة الأولى لريفر بليت في الدقائق 28 و45 و50 ثم أضاف رافاييل سانتوس بوري ثلاثية (هاتريك) للفريق في الدقائق 67 و73 و80.

بينما جاء هدفا ناسيونال في الدقيقتين 45 و54، بتوقيع غيرتون كوجو وسانتياجو رودريجيز.

وعانى ناسيونال من النقص العددي في صفوفه إثر طرد سيرجيو روشيت في الدقيقة 18 .

وحجز بذلك فريق ريفر بليت مقعدا له بالمربع الذهبي للبطولة مع فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، بانتظار تحديد الفريق المتأهل بين راسينج كلوب الأرجنتيني وبوكا جونيورز، بعد الفوز الأول على ملعبه ذهابا (1-0) أمس الخميس.

ويستضيف فريق بوكا جونيورز فريق راسينج كلوب في إياب الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر الجاري في ملعب لابوموبونيرا.

ويتأهل بطل ليبرتادوريس إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بين 1 و11 فبراير القادم في قطر، بعد أن تم تأجيلها من نوفمبر الماضي بسبب أثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتأكدت مشاركة الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والدحيل القطري صاحب مقعد الدولة المضيفة، في انتظار ممثلي كل من آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

ويلعب الأهلي مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية وبطل آسيا أو الدحيل القطري أو أوكلاند سيتي في افتتاح مبارياته في البطولة على أن يواجه، في دور نصف النهائي بايرن أو بطل ليبرتادوريس وفقاً للقرعة.