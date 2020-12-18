لمن صوّت ليفاندوفيسكي وكريستيانو وميسي في جائزة ذا بيست؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب بحفل جوائز "دا بيست" 2020.

وتقوق قائد منتخب بولندا والذي توج مع بايرن ميونيخ بالثلاثية في موسم 2019-2020، على الثنائي الأبرز في كرة القدم وأصحاب الرصيد الأكبر من الجائزة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ووفقا لقواعد اختيار "ذا بيست"، لا يمكن للاعب اذا كان له حق التصويت في فئة "قائد المنتخب" أن يمنح نفسه أي صوت.

ويحق لكل لاعب اختيار 3 لاعبين ليمنح الاختيار الأول 5 نقاط، والاختيار الثاني 3 نقاط، والاختيار الثالث 1 نقطة.

ومنح ليفاندوفيسكي بصفته قائد منتخب بولندا صوته لتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول حاليا في المركز الأول، واختار نيمار لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثاني، واختار ك كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ك في المركز الثالث.

واختار كريستيانو رونالدو بصفته قائد منتخب البرتغال في المركز الأول ليفاندوفيسكي، وجاء في المركز الثاني ضمن اختياراته ليونيل ميسي، وجاء الفرنسي كليان مبابي لاعب سان جيرمان ثالثا في اختيارات لاعب يوفنتوس.

أما ليونيل ميسي "قائد الأرجنتين، فقد اختار في المركز الأول البرازيلي نيمار، وحل الفرنسي مبابي ثانيا في اختيارات قائد برشلونة، وأخيرا في المركز الثالث اختار ليفاندوفيسكي.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو حل ثانيا في ترتيب "ذا بيست" لأفضل لاعب عام 2020 خلف ليفاندوفيسكي، وجلء ليونيل ميسي في المركز الثالث.