حازم إمام: فرجاني ساسي بيفكرني بـ"بيرلو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أثنى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على أداء الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في مواجهة بيراميدز بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز. وقال حازم أثناء تحليله للمباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فرجاني ساسي قدم واحدة من أفضل مبارياته". وأضاف: "ساسي يذكرني باللاعب الإيطالي السابق أندريه بيرلو بالاعتماد على إرسال الكرات الطويلة بدقة عالية إلى زملائه مع الهروب من الرقابة في وسط الملعب". وتعادل الزمالك مع مضيفه بيراميدز 1-1 أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز. وتقدم بيراميدز عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 67، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عبر مهاجم مصطفى محمد في الدقيقة 74.

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