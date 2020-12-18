"ذا بيست".. لماذا فاز كلوب بجائزة "مدرب العام" رغم التساوي مع فليك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن سبب تفوق الألماني يورجن كلوب على مواطنه هانز فليك في جائزة "مدرب العام" في حفل "ذا بيست" للأفضل في 2020.

ونال كلوب المدير الفني لنادي ليفربول جائزة افضل مدير فني لعام 2020، متفوقا على فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني، والأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.

ووفقا للبيانات الرسمية والمستندات التي كشف عنها "فيفا" عبر موقعه الإليكتروني، للكشف عن تفاصيل اختيارات الأفضل في العالم، فقد تساوي كلوب وفليك في النقاط الإجمالية بواقع 24 نقطة لكل مدرب، بينما جاء بيلسا ثالثا برصيد 11 نقطة.

وكشف "فيفا" أنه وفقا للقواعد، تم الإعلان عن فوز كلوب بعد سباق متقارب مع فليك وتحديد النتيجة بناء على ناتج تصويت "مدربي المنتخبات الوطنية".

ونجح كلوب في حصد 686 نقطة من تصويت "مدربي المنتخبات الوطنية" مقابل 572 نقطة لصالح فليك.

كلوب أيضا تقوق على فليك فيما يخص تصويت "قائدي المنتخبات" بعدما حصد 666 نقطة مقابل 583 نقطة لمدرب بايرن ميونيخ.

ونال فليك صاحب الثلاثية في موسم 2019-2020 783 نقطة من جانب "ممثلي الإعلام، مقابل 578 نقطة لكلوب، وأيضا تفوق فليك في "تصويت الجماهير" بعدما حصد 468,611 نقطة، مقابل 410,190 لمدرب ليفربول.