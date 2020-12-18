بالموعد والقناة الناقلة.. الأهلي يصطدم بغزل المحلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف الأهلي فريق غزل المحلة العائد إلى دوري الأضواء بعد فترة غياب مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.

وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب إستاد غزل المحلة، إلا أن لجنة المسابقات أعلنت نقلها إلى القاهرة لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامتها في ملعب المحلة، بناء على طلب "زعيم الفلاحين".

وتقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة بعد موافقة الناديين.

بطموح الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ 43 في تاريخه، سيخوض الأهلي المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد تغلبه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار حصد بطولته المفضلة.

في المقابل، نجح غزل المحلة في خطف نقطة ثمينة في مواجهة سموحة باللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).

مواجهات الأهلي وغزل المحلة كانت تحمل ندية قوية بين الفريقين، في ظل ما يقدمه "زعيم الفلاحين" منذ ظهوره في الدوري الممتاز، عندما نجح في الانضمام لقائمة العظماء السبعة الذين نالوا شرف التتويج باللقب بعد الفوز به في سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1972/1973.

ويسعى الأهلي الليلة لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.

بينما يتطلع فريق غزل المحلة إلى تصحيح أوضاعه بعدما اكتفى باقتناص التعادل في افتتاح مشواره بالبطولة.

وتعود آخر مواجهة جمعت بين الفريقين إلى موسم 2015/2016 بالدوري، حيث فاز الأهلي (2-0) في لقاء الدور الأول قبل أن يخطف المارد الأحمر تعادلا قاتلا في اللحظات الأخيرة من لقاء الدور الثاني الذي انتهى (1-1).

وفي ظل إصابة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي، اختار الجهاز الفني بقيادة كيفين جونسون المدرب العام للفريق قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة المحلة، كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون، وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الأهلي وغزل المحلة.

الملعب: إستاد الأهلي we السلام.

التوقيت: السابعة والنصف مساءً.

الحدث: الجولة الثانية للدوري الممتاز.

الحكم: طارق مجدي.

القناة الناقلة: ON Time Sports 1 HD.

المعلق: بلال علام.