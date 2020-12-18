شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستضيف إنبى بالجبل الأخضر فى مواجهة الجريحين بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مصر المقاصة نظيره إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر انبى من أسوان بهدف دون رد في نفس الجولة

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول انتصار في المسابقة حيث طالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الأهلى والتركيز على لقاء الليلة بغية حسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشدداً على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكداً أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الاهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء.

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

فيما شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسئولو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة