سولسكاير: منافسة مان يونايتد على لقب البريميرليج تتوقف على المباريات المقبلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إن آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع خوض خمس مباريات في 16 يوما.
يواجه المان يونايتد ليدز يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون واندرارز وأستون فيلا في فترة زمنية قصيرة، كما سيتنافس مع إيفرتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 ديسمبر.
وقال المدرب النرويجي ردا على سؤال حول إذا ما كانت المباريات القليلة المقبلة ستحدد شكل الموسم: «هذه مباريات كبيرة بالنسبة لنا».
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