جوائز الفيفا | ليفاندوفسكي الأفضل في العالم لعام 2020، وليفربول يحتفل بكلوب

أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز “الأفضل” لعام 2020.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

ورغم هذا ، فاجأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اللاعب البولندي ليفاندوفسكي 32/ عامًا/ وسلمه الجائزة بنفسه.

وتوجت جائزة ليفاندوفسكي وجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ، والتي حصل عليها زميله مانويل نوير ، واختيار عدد من لاعبي الفريق ضمن التشكيلة المثالية في حفل الفيفا اليوم عامًا رائعًا لفريق بايرن ميونخ فيما تضاءل وجود الكرة الإسبانية بشكل هائل في حفل جوائز الفيفا ليترجم الترنح الواضح لفريق برشلونة وعدم ظهور ريال مدريد بالشكل الأمثل على الساحة الأوروبية.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

ولعب ليفاندوفسكي دورًا بارزًا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي ، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاثة في نفس الموسم.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا كما تصدر قائمة هدافي كأس ألمانيا برصيد ستة أهداف وقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا.

وأضاف ليفاندوفسكي اليوم جائزة الفيفا إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا بأستفتاء الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، والتي أحرزها مؤخرًا بعد تفوقه على منافسيه البلجيكي كيفن دي بروينه صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وحارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير زميله في بايرن ميونخ الألماني.

وضمت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم مع ليفاندوفسكي كلا من ميسي ورونالدو.

وحسم ليفاندوفسكي الجائزة لصالحه بعدما حصد 52 نقطة مقابل 38 نقطة لرونالدو و35 نقطة لميسي.

وأنهى ميسي الموسم الماضي على صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا كما كان الأكثر صنعا للأهداف لزملائه برصيد 21 هدفًا ولكن هذا لم ينقذ برشلونة من الخروج صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الماضي.

وفي المقابل ، سجل رونالدو 31 هدفًا ليقود يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي ويصبح اللقب هو التاسع ليوفنتوس في تسعة مواسم متتالية بالدوري الإيطالي.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يهز الشباك 50 مرة على الأقل في مشاركاته بكل من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وأصبح ليفاندوفسكي ثاني لاعب فقط يكسر إحتكار ميسي ورونالدو على الجائزة منذ 2008 حيث سبقه الكرواتي لوكا مودريتش فقط وذلك في نسخة 2018 من الجائزة.

واستحق ليفاندوفسكي الجائزة بعد إسهاماته في إنجازات بايرن كما سجل اللاعب 41 هدفًا في مختلف المسابقات خلال العام الميلادي 2020.

ووصف ليفاندوفسكي اليوم بأنه “يوم عظيم” ، وأوضح : “إنني فخور للغاية وسعيد للغاية”.

وأحرزت الإنجليزية لوسي برونز جائزة أفضل لاعبة في العالم متفوقة على الفرنسية ويندي رينار والدنماركية بيرنيل هاردر اللتين وصلتا معها للقائمة النهائية.

وفازت برونز ورينار بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع ليون الفرنسي في الموسم الماضي قبل انتقال برونز في صيف هذا العام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المقابل ، تصدرت بيرنيل هاردر قائمة هدافات الدوري الألماني (بوندسليجا) للسيدات في الموسم الماضي حيث قادت فريقها للفوز باللقب وأصبحت أول لاعبة أجنبية تفوز بجائزة أفضل لاعبة في البوندسليجا قبل أن تترك الفريق في صيف هذا العام إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقالت برونز 29/ عامًا/ : “يالها من مفاجأة أن يقع علي الأختيار مع لاعبتين بهذه المكانة ! ليست لدي الآن الكلمات التي يمكنني من خلالها التعبير عما أشعر به”.

وأحرز الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى بايرن جائزة أفضل حارس مرمى في العالم متفوقًا على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب نوير دورًا بارزًا في فوز بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بالموسم الماضي حيث خاض 33 من 34 مباراة للفريق في المسابقة ، واهتزت شباكه 31 مرة خلال هذه المباريات بمتوسط أقل من هدف واحد في المباراة الواحدة كما خاض جميع المباريات الـ11 للفريق في رحلته نحو منصة التتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وفاز نوير مع الفريق بلقب كأس ألمانيا وإن لم يشارك مع الفريق في أي من مباريات البطولة.

ولعب البرازيلي أليسون بيكر دورًا بارزًا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي ليكون الأول للفريق في المسابقة خلال آخر ثلاثة عقود ، كما قاد الفريق للقب كأس العالم للأندية خلال أديسمبر الماضي. وبلغ متوسط اهتزاز شباكه أقل من هدف واحد في المباراة الواحدة.

وقدم السلوفيني يان أوبلاك أداء مُتميزًا مع أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي وخاض جميع المباريات الـ38 للفريق بالدوري الإسباني ليقوده إلى احتلال المركز الثالث في المسابقة خلف ريال مدريد وبرشلونة.

وأصبح يان أوبلاك أسرع حارس يصل إلى حاجز الـ100 مباراة خالية من الأهداف في شباكه على مدار تاريخ الدوري الإسباني.

وأحرزت الفرنسية سارة بوهدي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وتفوقت الفرنسية بوهدي ، التي ساهمت في فوز الفريق بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) ، على كريستانتي إندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب تشيلي ، والتي قادت منتخب بلادها للقب البطولة الدولية في ساو باولو بالبرازيل وفازت مع سان جيرمان بالمركز الثاني في الدوري الفرنسي وبلغت معه المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي.

كما تفوقت بوهدي أيضًا على الأمريكية أليسا نايهير حارسة مرمى شيكاغو ريد ستارز الأمريكي والتي قادت منتخب بلادها للفوز ببطولة اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأحرز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل مدرب في العالم ليكون العام الثاني على التوالي الذي يحرز فيه الجائزة حيث توج بها في 2019 بعدما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018 / 2019.

وتفوق كلوب على مواطنه هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وقاد الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عامًا كما حقق رقما قياسيا لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

وتولى فليك مسؤولية تدريب بايرن في نوفمبر 2019 خلفا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأعاد فليك ترتيب الأوراق في الفريق وقاده إلى استعادة الاتزان وانطلق بقوة في مختلف المنافسات ليفوز مع الفريق بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) بعد أقل من عام على بداية عمله مع الفريق.

وفي المقابل ، قاد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا فريق ليدز يونايتد إلى العودة لدوري الدرجة الممتازة بإنجلترا للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وكانت جائزة أفضل مدرب كرة نسائية في العالم من نصيب الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي لكرة القدم.

وسبق لفيجمان الفوز بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية في العالم عام 2017 ، وما زالت فيجمان مسؤولة عن تدريب المنتخب الهولندي.

وتفوقت فيجمان في الصراع على الجائزة مع الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي والمدرب الفرنسي جان لوك فاسور المدير الفني لفريق ليون الفرنسي اللذين وصلا أيضًا للقائمة النهائية.

وفرض لاعبو بايرن ميونخ وليفربول هيمنتهم على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) ، والتي أعلنت اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا.

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بخلاف الإسباني تياجو ألكانتارا الذي ترك الفريق في صيف هذا العام إلى ليفربول.

وبخلاف ألكانتارا ، ضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من ليفربول الذي استعاد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم :

في حراسة المرمى : البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) .

وفي الدفاع : الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

ولخط الوسط : الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني) .

وفي الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) .

وفي المقابل ، فرضت لاعبات الدوري الفرنسي والإنجليزي هيمنتهن على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 .

وضمت التشكيلة أربعة لاعبات محترفات بالدوري الفرنسي منهن ثلاثة لاعبات من ليون كما ضمت أربعة لاعبات من الدوري الإنجليزي مع الاعتماد في التصنيف على الأندية التي لعبت لها هذه اللاعبات في الموسم الماضي بعيدا عن الانتقالات في صيف هذا العام.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم :

في حراسة المرمى : التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) .

وفي الدفاع : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي/مانشستر سيتي الإنجليزي) والفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي) – الإنجليزية ميلي برايت (تشيلسي الإنجليزي) .

ولخط الوسط : الأمريكية توبين هيث (مانشستر يونايتد الإنجليزي/بورتلاند ثورنز الأمريكي) – الإسبانية فيرونيكا بوكيتي (ميلان الإيطالي)- الإيطالية باربارا بونانسيا (يوفنتوس الإيطالي) – الأمريكية ميجان رابينوي (ريجن الأمريكي) .

وللهجوم : الدنماركية بيرنيل هاردر (تشيلسي الإنجليزي) – الهولندية فيفيان ميديما (آرسنال الإنجليزي)- الفرنسية ديلفن كاسكارينو (ليون الفرنسي).

وتوج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف وذلك عن هدفه لفريق توتنهام في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وتفوق هدف اللاعب الكوري على هدفين آخرين للأوروجوياني الدولي لويس سواريز مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومواطنه جورجيان دي أراسكايتا مع فريقه فلامنجو البرازيلي.

والمثير أن الأهداف الثلاثة التي وصلت للقائمة النهائية للتنافس على الجائزة لهذا العام جاءت جميعها في 2019 .

وأحرز الكوري سون هيونج مين هدفه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في السابع من ديسمبر 2019 حيث انطلق بالكرة من حدود منطقة جزاء فريقه وبسرعة فائقة وسط معظم لاعبي بيرنلي حتى وصل إلى وسط منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة على يسار الحارس.

وكان هذا هو الهدف الثالث لتوتنهام في المباراة التي انتهت بفوزه 5 / صفر.

وسجل سواريز هدفه بقميص فريقه السابق برشلونة وذلك في المباراة أمام ريال مايوركا في السابع من ديسمبر 2019 وذلك اثر هجمة منظمة لبرشلونة وتمريرة من فرنكي دي يونج قابلها سواريز بتسديدة مباشرة وساحرة عقب قدمه لتسكن الزاوية البعيدة على يمين حارس المرمى.

وكان الهدف هو الرابع لبرشلونة في هذه المباراة التي فاز فيها 5 / 2 .

وأحرز مواطنه جورجيان دي أراسكايتا هدفه خلال مباراة فريقه فلامنجو أمام مضيفه سييارا في 25 أغسطس 2019 بالدوري البرازيلي وذلك اثر تمريرة عرضية وصلت منها الكرة إليه داخل حدود منطقة الجزاء مباشرة وكان ظهره للمرمى ولكنه قابلها بتسديدة خلفية مزدوجة لتسكن الكرة الزاوية العليا للمرمى على يسار الحارس.

وكان الهدف هو الثالث لفلامنجو في المباراة وجاء في الثواني الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو 3 / صفر.

ومنح الفيفا جائزته الخاصة إلى اللاعب الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وذلك عن جهوده في محاربة فقر الأطفال.

وأحرز لاعب كرة القدم الإيطالي الشاب ماتيا أجنيزي جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية) لسرعة بديهته وتفكيره السريع في تقديم الإسعافات الأولية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس لإنقاذ حياته بعدما فقد وعيه وذلك خلال مباراة على مستوى الشباب.

كما أحرز المشجع البرازيلي ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا جائزة أفضل مشجع كرة قدم في العالم بعدما أظهر مدى إخلاصه لفريق سبورت ريسيفه البرازيلي حيث قطع مسافة تزيد على 60 كيلومترًا سيرًا على الأقدام لمشاهدة مباراة للفريق ومؤازرة اللاعبين.