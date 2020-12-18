ديل بييرو ودي روسي يبدأن رحلة اللحاق بـ “جاتوزو وبيرلو”

بدأ الثنائي الإيطالي الفائز بكأس العالم 2006، دانيلي دي روسي وأليساندرو ديل بييرو، دورة تدريبية خصصها الاتحاد الإيطالي للعبة للاعبي كرة القدم المحترفين .

وذكر الاتحاد الإيطالي أن ديل بييرو ودي روسي إلى جانب 12 لاعبًا سابقًا، قد بدأوا الدورة التدريبية عن بعد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستستكمل الدورة التدريبية التي تبلغ مدتها 210 ساعة خلال عام 2021، وبعد أن يتم اجتياز الاختبار النهائي يحصل من خلالها اللاعب على رخصة الاتحاد الأوروبي (يويفا) الأولى والتي تسمح له بقيادة فرق الشباب في مختلف الأندية، إلى جانب فرق السيدات في الدوري الإيطالي الممتاز وفرق الرجال حتى الدرجة الثالثة.

ويسمح ترخيص (يويفا) من الدرجة الأولى لحامله أن يكون مساعدًا في أحد أندية الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا، وذلك مع المدربين الذي يحملون الرخصة الإحترافية.

وإلى جانب كل من دي روسي وديل بييرو، يتواجد كل من أجناسيو أباتي وفيدريكو بالزريتي وأليساندرو ماتري وريكاردو مونتيلفو وجيامباولو بازيني وكريستيان فييري والتشيلي ديفيد بيزارو الذي قضى ستة مواسم مع فريق روما.

جدير بالذكر أن زميل ديل بييرو ودي روسي في منتخب إيطاليا خلال كأس العالم 2006 “آندريا بيرلو” يعمل حاليًا مديرًا فنيًا لكبير السيري آ “يوفنتوس” بعدما خلف ماوريتسيو ساري المقال بعد توديع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما يعمل جاتوزو كمدير فني لفريق الأسطورة مارادونا “نابولي” ويقدم مستويات مذهلة معه على الصعيدين المحلي والقاري.