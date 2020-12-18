شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة الاستغناء عن باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للزمالك، مستمر في منصبه ولا نية لرحيله عن الفريق خاصة في ظل الأداء الفني المتميز الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي.
وأضاف قاسم في تصريحات متلفزة، الزمالك قدم أداءا جيدا خلال لقاء بيراميدز، وهذا يدل على استقرار الفريق خلال الفترة الحالية.
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