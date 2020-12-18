شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ليفربول يسيطرون على تشكيلة «فيفا» المثالية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مساء الخميس، عن التشكيلة المثالية لعام 2020، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بمدينة زيورخ السويسرية. وجاءت التشكيلة المثالية من، أليسون بيكر، في حراسة المرمى، ودفاعا، أرنولد، فان دايك، راموس، ديفيز، ووسطا، كيميتش، دي بروين، تياجو ألكانتارا، وهجوما، ميسي، ليفاندوفسكي، رونالدو. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم ليفربول يسيطرون على تشكيلة «فيفا» المثالية لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.