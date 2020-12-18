شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا يدعم أتلتيكو مدريد في معركة إيبار في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لتدريبات الفريق الجماعية الخميس بعد غياب 3 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الساق اليمنى في 25 نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين غاب عن 6 مباريات للفريق.
تدرب كوستا، برفقة بقية زملائه للمرة الأولى منذ 25 نوفمبر الماضي، إذ أنه في صباح يوم مواجهة فريق لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال تم رصد معاناة اللاعب بالساق اليمنى ولم يكن له علاقة بالإصابة العضلية السابقة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، ومن الممكن أن يشارك لبعض الدقائق خلال المواجهة المقبلة أمام إيبار، المقرر لها السبت.
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