شكرا لقرائتكم خبر عن 181 هدفاً سجلها 98 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - من جولة لأخرى، يثبت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنه من أقوى الدوريات الكروية في القارة الآسيوية. "الخليج 365" رصدت بالأرقام والإحصاءات جميع الأهداف التي تم إحرازها في الجولات الـ8 الأولى؛ إذ تمكنت الفرق الـ16 من إحراز 181 هدفاً عن طريق 98 لاعباً، 121 هدفا جاءت عن طريق 57 محترفا أجنبيا، فيما سجل 41 لاعبا سعوديا 57 هدفاً، وشهدت بعض المباريات تسجيل 3 أهداف بنيران صديقة في مرمى فريقهم بالخطأ.

وأثبتت الإحصاءات التي رصدتها "الخليج 365" أن الشوط الأول شهد إحراز 83 هدفاً، وسجل في الشوط الثاني 98 هدفاً، وبعد التدقيق في الإحصاءات وجد إنه تم إحراز 19 هدفاً في الربع الأول من زمن المباريات (من الدقيقة 1-15)، فيما تم إحراز 27 هدفاً في الربع الثاني (من الدقيقة 16-30)، وشهد الربع الثالث (من الدقيقة 31-45) إحراز 31 هدفاً، فيما جاءت الأهداف الـ6 المتبقية من الشوط الأول في الوقت بدل الضائع من بعد الدقيقة 45، أما أهداف الشوط الثاني فقد تم إحراز 23 هدفاً في الربع الرابع (من الدقيقة 46-60)، وشهد الربع الخامس (من الدقيقة 61-75) إحراز 26 هدفاً، وتم إحراز 31 هدفاً في الربع السادس (من الدقيقة 76-90)، وجاءت الأهداف الـ18 المتبقية من الشوط الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من بعد الدقيقة 90، ويعد فريق الأهلي أكثر الفرق إحرازا للأهداف في الشوط الأول بواقع 10 أهداف، فيما جاء النصر والتعاون كأقل الفرق بواقع هدفين فقط لكل منهما، أما الشوط الثاني فكان أكثر الفرق إحرازا للأهداف الهلال والشباب مناصفة بواقع 9 أهداف لكل فريق، فيما جاء الرائد كأقل الفرق إحرازاً للأهداف في الشوط الثاني بواقع 3 أهداف فقط.

كما اثبتت الإحصاءات أنه تم إحراز الأهداف الـ181 عن طريق 43 مهاجماً تمكنوا من إحراز 94 هدفاً، فيما تمكن 36 لاعباً في مركز الوسط من إحراز 63 هدفاً، واستطاع 19 مدافعا من إحراز 21 هدفاً، فيما أتت الأهداف الـ3 المتبقية عن طريق لاعبين بالخطأ في مرمى فرقهم، وجاء الأهلي والفتح كأكثر الفرق إحرازاً للأهداف بواقع 15 هدف لكل فريق ويليهم الشباب برصيد 14 هدفاً، فيما جاء التعاون كأضعف الفرق هجوماً بإحراز 6 أهداف فقط، وجاء الهلال كأقوى الفرق دفاعاً فلم تتلق شباكه سوى 3 أهداف، فيما جاء ضمك كأضعف الفرق دفاعاً إذ استقبلت شباكه 18 هدفاً.

ويعد الأهلي الأكثر استفادةً من اللاعبين الأجانب في هز شباك خصومه؛ إذ تمكنوا من إحراز 13 هدفاً، فيما لم يستفد النصر من أجانبه فلم يسجل لاعبوه الأجانب سوى هدف وحيد، ويعتبر النصر والرائد الأكثر استفادةً من اللاعبين المحليين في هز شباك منافسيهم بواقع 7 أهداف لكل فريق، فيما لم يستفد أبها من لاعبيه المحليين في هز شباك منافسيه.

وتنوعت طريقة تسجيل الأهداف فقد جاء 27 هدفاً بضربات الرأس، وسجل 113 هدفاً بالقدم اليمنى، وسجلت 38 هدفاً باليسرى، كما تم إحراز 162 هدفاً داخل منطقة الـ18، وسجلت 16 هدفاً من خارجها، 2 من كرتين ثابتتين، وتم احتساب 36 ركلة جزاء نفذت 33 بطريقة صحيحة، فيما أهدرت 3 ركلات جزاء لفريق النصر من مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أمام أبها والاتفاق والأهلي.