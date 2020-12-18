هاني السعيد: هدف تراوري الملغي امام الزمالك كان صحيحا.. والتعادل غير مرضي للفريق

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ببيراميدز،التحكيم خلال لقاء فريقه مع الزمالك بعد إلغاء هدف إريك تراوري لاعب الفريق، في شباك الزمالك بالدقيقة الخامسة من بداية المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال "سعيد" خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": هدف إريك تراوري لم يكن واضحا أنه غير متسلل من الملعب، ولكن شاهدتها بعد المباراة وجدت أنه بالفعل ليس متسللا، وأتساءل الآن ما السبب؟.. لا أريد الحديث بعصبية ولكن هدف مثل هدف اليوم ليس طبيعي أن يُلغي.. من أين أتى الحكم بهذه الثقة؟.. هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام؟!".

وعن التعادل أكد "سعيد" ان النقطة غير مرضية ولكن الحمد لله، كنا ننتظر الفوز.. مازال أمامنا مشوار طويل، غير محبطين، مع المباريات سنصل للمستوى المطلوب، لست قلقا.

وعن احتفاله مع أحمد الشيخ بعد هدفه الاول مع بيراميدز، قال هاني سعيد: كنت متوقع أن يسجل أحمد الشيخ هدفا، لعبنا مع بعض في المقاصة وتوقعت أن يسجل هدفا قبل نزوله.

وأختتم "سعيد" تصريحاته قائلا: لدينا عادة سيئة ليس في بيراميدز فقط ولكن في مصر كلها، بأن يحدث حالة "سرحان" خلال المباراة، استغلها الزمالك وسجل هدفا.