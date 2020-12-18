قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة، أن مسحة الكاف أمس كشفت إصابتين جديدتين في صفوف المنتخب الوطني للشباب ليرتفع العدد إلى 16 إصابة ضمن صفوف الفراعنة.
واضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون " المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" أنه لا يزال هناك أمل في المشاركة ببطولة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا.
وتابع: ننتظر مسحة جديدة قد تتحول فيها بعض العينات إلى سلبية حتى نتمكن من لعب مباراة تونس اليوم"، مشيرا إلى أن نتيجة المباريات الأخرى تلعب دورًا في قرار استكمال التصفيات من عدمها.
ونفى الدكتور جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب الموجودة في تونس حاليًا، ما تردد عن تلقي البعثة أية مساعدات مالية من اللاعب فرجاني ساسي أو غيره، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا من الصحة، كما أن احتياجات البعثة تم تسديدها كاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: ارتفاع عدد إصابات كورونا بمنتخب الشباب لـ16.. ولدينا أمل في مسحة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.