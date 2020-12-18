اتحاد الكرة: ارتفاع عدد إصابات كورونا بمنتخب الشباب لـ16.. ولدينا أمل في مسحة اليوم

قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة، أن مسحة الكاف أمس كشفت إصابتين جديدتين في صفوف المنتخب الوطني للشباب ليرتفع العدد إلى 16 إصابة ضمن صفوف الفراعنة.

واضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون " المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" أنه لا يزال هناك أمل في المشاركة ببطولة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا.

وتابع: ننتظر مسحة جديدة قد تتحول فيها بعض العينات إلى سلبية حتى نتمكن من لعب مباراة تونس اليوم"، مشيرا إلى أن نتيجة المباريات الأخرى تلعب دورًا في قرار استكمال التصفيات من عدمها.

ونفى الدكتور جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب الموجودة في تونس حاليًا، ما تردد عن تلقي البعثة أية مساعدات مالية من اللاعب فرجاني ساسي أو غيره، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا من الصحة، كما أن احتياجات البعثة تم تسديدها كاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم.