شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: فرق الدور هتعمل ألف حساب لأسوان وسيراميكا فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعى لاعب الزمالك السابق أنه تفاجأ بأداء فريقا أسوان وسيراميكا كليوباترا خلال أول جولتين فى الدورى، حيث يمتلك الفريقان جهاز فنى على أعلى مستوى سواء سامى الشيشينى فى أسوان أو هيثم شعبان فى سيراميكا، وقال مرعى فى برنامح مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم 2 أن سيراميكا لديه مدير كرة ذات خبرة كبيرة، وهو معتز البطاوى، والذى له باع طويل مع الفرق، وتطوبرها، بخلاف الثقة والدفعة المعنوية التى يتميز بها اللاعبون، بالإضافة إلى الاستقرار الإدارى فى فريق سيراميكا.

وأشار مرعى أن فريق أسوان قدم مباراتين ولا أروع مع سامى الشيشينى، وظهرإصرارهم على الفوز، لذلك أتوقع أن تحسب الفرق فى المسابقة لأسوان وسيراميكا ألف حساب، حالة استمرارهم بنفس أداء ونتيجى أول جولتين .

واختتم لاعب الزمالك السابق حديثه بأن أى فريق يصعد للدورى الممتاز عليه أن يدمج بين التعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز، ولاعبى الفريق المميزين، حتى تتحقق المعادلة بين الخبرة والانتماء والرغبة فى تحقيق الفوز .