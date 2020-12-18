شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى رجال الطائرة للموسم الجديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 مقسمًا على 4 مجموعات، وتشهد الجولة الأولى مواجهات قوية بالمجموعة الأولى بين كل من الأهلى مع مصر للبترول وبتروجت مع القناة، وهليوليدو مع الشرقية للدخان.

أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من، الزمالك مع بنى سويف وسبورتنج مع هليوبوليس وإسكندرية للبترول مع الزهور، بينما تشهد المجموعة الثالثة مباريات بين طلائع الجيش مع المنيا و الشمس مع الطيران و الفيوم مع الداخلية ، بينما يلتقى سموحة مع 6 أكتوبر وطنطا مع الاتحاد السكندرى ودلفى مع الترسانة بالمجموعة الرابعة.

اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى المقرر انطلاقه يوم 18 ديسمبر الجارى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.