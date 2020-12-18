شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: الأهلى لم يتأثر برحيل رمضان صبحى وفتحى وإكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام حنفى لاعب الأهلى السابق أن الفريق الأحمر لم يتأثر برحيل الثلاثى رمضان صبحى، وأحمد فتحى، وشريف إكرامى عن النادى، والانتقال إلى بيراميدز، لان الأهلى كيان كبير.

وأضاف حنفى فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى كيان، والكيان لا يتأثر برحيل أى لاعب مهما كان، سواء صبحى أو فتحى أو إكرامى، وسيستمر الفريق فى حصد البطولات، وإكمال مسيرته للحفاظ على كيانه .

وعن أداء الفريق مع بتسيو موسيمانى، قال حنفى أن موسيمانى استطاع أن يطور من أداء لاعبى الأهلى، منذ قدومه، وبصماته تظهر تدريجيا مع الفريق الأحمر، خاصة وأن الأهلى عنده شخصية، وهو ما زاد ثقة موسيمانى فى نفسه .

يخضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، لمسحة جديدة اليوم الجمعة لتحديد موقفه من رحلة النيجر لمواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتوجه بيتسو موسيمانى إلى المستشفى أول أمس وتم حجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وعزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.