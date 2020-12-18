عبدالفتاح: منتخب الشباب يحتاج لاعبًا واحدًا لمواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام عبدالفتاح المشرف على الحكام ببطولة شمال أفريقيا، جاهزية 14 لاعبا من منتخب الشباب بعد تأكد سلبية عيناتهم.

وأشار عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، إلى أن منتخب الشباب يحتاج سلبية عينة لاعب واحد فقط لخوض مواجهة تونس، فيما أوضح أن نتيجة المسحة الأخيرة تظهر صباح الجمعة، وفي حالة سلبية عينة لاعب واحد سيخوض المنتخب مباراة تونس

ووصل عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا من بعثة المنتخب المتواجد في تونس، إلى 16 لاعبًا.

وكان كاف قد اعتبر المنتخب المصري خاسرًا في المباراة الأولى أمام المنتخب الليبي وذلك لعدم استكمال اللاعبين.

وتنص اللائحة على خوض الفريق المباراة بـ15 لاعبا على الأقل (11 لاعبًا و 4 بدلاء من بينهم حارس مرمى).

وأكمل عبدالفتاح: "اللائحة مجحفة ومخالفة لقانون كرة القدم الذي يسمح للفريق بخوض مباراة بـ7 لاعبين فقط، والمنتخب يملك 14 لاعبا".

وتعجب المشرف على الحكام ببطولة شمال أفريقيا، من قرار السفر قبل البطولة بـ9 أيام: "سفر المنتخب لتونس قبل البطولة بـ9 أيام مثير للتساؤل، كان الأفضل القدوم قبل البطولة بيومين أو 3 أيام مثل باقي الفرق".

واختتم: "ليس هناك تعنت من الكاف، ولكن من أعد اللائحة لا علاقة له بكرة القدم".