اخبار سوريا | خطأ قاتل يُبعد تشرين والوحدة عن كأس الاتحاد الاسيوي

تسبّب الاتحاد السوري لكرة القدم بحرمان فريقي تشرين بطل الدوري والوحدة بطل الكأس من المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي 2021 التي أعلن الخميس عن الأندية المشاركة بها وخلت من الأندية السورية التي لم تنقطع عنها منذ انطلاقتها في 2004.

وحمّل ماهر السيد رئيس نادي الوحدة مسؤولية استبعاد الناديين للموظفين المعنيين بمراسلة الاتحاد الاسيوي.

وقال السيد لوكالة فرانس برس “انه خطأ لا يغتفر، لقد استكملنا كافة الأوراق المطلوبة للمشاركة بتاريخ 12 تشرين الثاني الفائت أي قبل أسبوع من انتهاء المدة القانونية وتم إرسال كافة الأوراق المطلوبة لمكتب الترخيص في اتحاد الكرة السوري الذي يبدو أنه تأخر في إرسالها للاتحاد الاسيوي“.

وأضاف السيّد “لقد تكلف إعداد فريقنا للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي أكثر من مليار ليرة سورية (نحو 400 الف دولار) والمشكلة الآن أنني تعاقدت مع لاعبَين أجنبيين لتدعيم فريقنا في كأس الاتحاد الآسيوي. كل جهودنا ضاعت”.

من جهته أكد إبراهيم أبا زيد آمين عام الاتحاد السوري المتواجد حاليًا في روسيا أنه عرف اليوم بما حصل من خلال اتصاله باتحاد الكرة، وقال لفرانس برس “ان المسؤول عما حصل هو الموظف المعني بترخيص الأندية وبتثبيت المراسلات، وكما فهمت أن الموظف خاطب القسم غير المعني في الاتحاد الآسيوي لتثبيت المشاركة”.

وأضاف أبا زيد “نسعى الآن لتصليح الوضع وأرسلت كتاب لأمين عام الاتحاد الآسيوي لمراجعة الموضوع ونأمل بحله”.

ويذكر أن فريق الجيش السوري فاز بلقب النسخة الأولى من المسابقة القارية الرديفة لدوري الابطال، كأس الاتحاد الاسيوي 2004 بفوزه على مواطنه الوحدة الدمشقي.