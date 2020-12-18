شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يقع في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أستون فيلا مع ضيفه بيرنلي، الخميس، في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك، على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وبقي أستون فيلا في المركز الحادي عشر، برصيد 19 نقطة، بينما احتل بيرنلي المركز السابع عشر الرابع من القاع برصيد عشر نقاط.