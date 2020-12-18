شكرا لقرائتكم خبر عن أليكسيس سانشيز يغيب عن الإنتر لنهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «فوتبول إيطاليا»، أن أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان، يسير على برنامج طبي، ويتعين عليه البقاء في أداء تدريبات بصالة الألعاب الرياضية والمسبح، وسيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق نهاية العام الجاري.
كان سانشيز قد تعرض لإصابة في عضلة المقرب، خلال فوز النيراتزوري على كالياري بنتيجة 3-1، الأحد الماضي، في الجولة الـ 11 من الكالتشيو.
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