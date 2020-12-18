شكرا لقرائتكم خبر عن روما يقترب من وصافة الكالتشيو بثلاثية في شباك تورينو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل روما، تقدمه نحو مراكز المقدمة بالدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه تورينو، مساء الخميس، في المرحلة الثانية عشر.
ارتفع رصيد روما إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس حامل اللقب، صاحب المركز الثالث.
في المقابل، تجمد رصيد تورينو، الذي واصل نتائجه المخيبة، عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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